Il valore aggiunto del terzo settore, convegno all’Ars organizzato dalla Samot

Il ruolo del terzo settore costituisce oggi un valore aggiunto ai sistemi territoriali coniugando aspetti sanitari e aspetti sociali insiti già nel loro statuto. Di fronte alla necessità di una medicina territoriale in agonia, occorre una progettualità che coinvolga maggiormente tali enti, capaci di supportare il sistema sanitario e nello stesso tempo tutelare i cittadini garantendo una sanità accessibile a tutti. Guardando a questo contesto, la Samot, ente pioniere e leader oggi nelle cure palliative, promuove un approfondimento sul ruolo del terzo settore nell’ambito della programmazione sanitaria regionale e della progettazione degli interventi sociosanitari di supporto alle politiche di welfare e di tutela della salute.

Terzo settore e istituzioni si confronteranno sulle possibili strategie di collaborazione in prospettiva della realizzazione degli obiettivi strategici delineati dalla riforma dell’assistenza territoriale e dalla Missione 6 del Pnrr. L’appuntamento è per giovedì 30 maggio presso la sala Mattarella dell’Assemblea regionale siciliana alle ore 9. “Il contributo chiave del Terzo settore per una sanità territoriale integrata” è il titolo del convegno che verrà moderato da Ignazio Tozzo, ragioniere generale della Regione Siciliana, e il direttore di TV2000 e RadioInBlu Vincenzo Morgante. Dopo i saluti del presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, dell’assessore regionale della Famiglia Nuccia Albano e dell’assessore regionale alla salute Giovanna Volo, si entrerà nel vivo del dibattito con gli addetti ai lavori del sistema sanitario pubblico e del terzo settore. Tra esperienze, criticità e proposte, l’incontro vuole porre le basi per una nuova sanità territoriale a partire dalla valorizzazione dell’assistenza domiciliare. La conclusione verrà affidata a Steni Di Piazza e Giorgio Trizzino, relatori del disegno di legge 117/17 “Codice del Terzo Settore” al Senato e alla Camera.