Il sindaco di Piana degli Albanesi incontra il governatore del Rotary

Il sindaco di Piana degli Albanesi Rosario Petta ha ricevuto, in un luogo simbolo della storia italiana e del lavoro, ovvero Portella della Ginestra, il governatore del Distretto Rotary 2110, Sicilia e Malta, ingegnere Alfio Di Costa. Solo dopo, l’incontro si è spostato presso la residenza municipale di città.

Il Governatore, accompagnato dal segretario distrettuale Sergio Malizia, dal Presidente del Rotary Club Piana degli Albanesi - Hora e Arbereshevet Giuseppe Ferro, e da alcuni membri del Consiglio Direttivo del Club, ha voluto iniziare così, in un luogo caro alle coscienze di moltissimi italiani, il viaggio in uno dei settori maggiormente necessitanti di attenzione nella nostra Sicilia: il lavoro.

"Iniziare una visita rivolgendo attenzione al mondo del lavoro siciliano, recandomi, su iniziativa del sindaco della Città, a rendere omaggio ai lavoratori uccisi nella strage di Portella della Ginestra, è segno di una grande svolta culturale, anche nel Rotary che deve tornare ad occuparsi di sviluppo e di lavoro. Senza lavoro non c’è sviluppo e senza sviluppo il sistema del lavoro crolla. Per queste ragioni la mia idea di Rotary deve passare necessariamente dai territori, dalle comunità e dalle istituzioni", ha commentato il governatore Alfio Di Costa a guida, da luglio, del Distretto 2110 Sicilia Malta.

"Lavoro, le nostre radici, il nostro futuro, viaggiano sul treno delle opportunità ed il Rotary è opportunità, investe in opportunità, fornisce opportunità", ha concluso Alfio Di Costa ringraziando il sindaco per la qualità della scelta organizzativa dell’incontro.

Per Di Costa "Senza investimenti è sbagliato riportare ai giovani che ci saranno prospettive seri di lavoro in Sicilia. L’emergenza che da anni percorre il nostro Paese è il tema del lavoro: in che modo rilanciare lo sviluppo e creare occupazione? Facendo ripartire l’Italia a iniziare dal Sud. Solo così supereremo la crisi. Bisogna investire sulle infrastrutture, sulla scuola, sull’università, sul turismo, sull’ambiente. Occorre fare ripartire la Sicilia e, congiuntamente e partendo da essa, l’Italia". Incontrando, in serata, i soci e i familiari del club Rotary Piana degli Albanesi - Hora e Arbereshevet, Di Costa ha chiesto di investire in servizio, in progettualità, sul territorio e a favore delle comunità.

