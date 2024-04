Itamil dal proprio quartier generale di Palermo: "Noi primo sindacato ufficiale dell'Esercito Italiano"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con immenso orgoglio, il Sindacato Itamil Esercito dal proprio quartier generale di Palermo annuncia di essere diventato il primo sindacato ufficiale dell'Esercito Italiano, a seguito del decreto firmato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, il Senatore Paolo Zangrillo. Questo storico traguardo è stato raggiunto con la pubblicazione all'articolo 1 del decreto che riconosce le organizzazioni sindacali dell'Esercito come rappresentative. Il Segretario Generale, Girolamo Foti, ha espresso profonda gratitudine per l'opportunità di rappresentare i militari, affermando: "Siamo semplicemente coloro che tendono la mano a chi sta per cadere, che indicano la direzione a chi la cerca e che abbracciano chi si sente emarginato. Questi tre semplici gesti sono il principio della condivisione in ogni circostanza. Nel Sindacato Itamil Esercito, siamo contemporaneamente colui che cade e colui che tende la mano, chi cerca una direzione e chi la indica, chi offre e chi riceve un abbraccio. È questo modello di pensiero a misurare il nostro cammino."

Il Presidente Sandro Frattalemi ha sottolineato l'impegno del sindacato: "Siamo determinati a collaborare con tutte le parti interessate per garantire un ambiente lavorativo equo e sicuro per tutti i soldati dell'Esercito Italiano. Il dialogo con tutte le altre sigle sindacali riconosciute costituirà il primo passo verso un programma unitario, volto a raccogliere il maggior numero di risorse a favore del personale." In conclusione, il vicepresidente e vittima del dovere, Nicola Passarelli, ha evidenziato l'importanza di questa svolta: "Attraverso il Sindacato Itamil Esercito si aprono finalmente le porte per molti colleghi vittime del dovere e del terrorismo, e per i familiari che attendono di ottenere un adeguato supporto dallo Stato." Questo è un momento storico per l'Esercito Italiano, che vede riconosciuta l'importanza del dialogo sindacale e della rappresentanza per il benessere e la tutela dei diritti dei suoi militari. Il Sindacato Itamil Esercito si impegna a essere la voce dei soldati, lavorando incessantemente per la tutela dei loro diritti e per il miglioramento delle loro condizioni di lavoro.