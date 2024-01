Il Rotary Club Palermo Montepellegrino, la ricerca, la estemporanea di pittura e la Giornata contro la Poliomielite

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Era stata inaugurata il 24 di ottobre 2023, negli spazi antistanti la bacheca dedicata a Paul Harris, nell'omonimo largo palermitano, la collettiva estemporanea denominata "ROTARY END POLIO MA NON SOLO" durante la quale i pittori dell'Associazione CalaPanama avevano definito, con strepitosa arte magistrale, per il Rotary Club Palermo Montepellegrino guidato da Salvatore D'Angelo, le tele dedicate a scienziati, medici, virologi, premi Nobel per la Medici. Oggi, questa collettiva, è stata collocata e inaugurata presso l'ospedale "Abele Ajello" di Mazara del Vallo, in collaborazione con il Rotary Club di Mazara del Vallo presieduto da Girolamo Misuraca. I quadri rimarranno esposti presso al reparto di Cardiologia della struttura ospedaliera, diretto dal dott. Gabriele, fino al 31 di gennaio 2024.

Alla cerimonia hanno presenziato il Governatore Goffredo Vaccaro , accompagnato da Antonella Lombardo, oltre il Commissario straordinario dell'Asp di Trapani, Ing. Vincenzo Spera e il past Governor Vincenzo Montalbano. Ad accogliere la collettiva una rappresentanza nutrita del Rotary Club Mazara del Vallo oltre ad alcuni soci del Rotary Club Palermo Montepellegrino e, tra questi, lo stesso presidente con Olga, Mino Morisco con Anna, Totò Russo . Le più importanti scoperte, dunque, che hanno cambiato il mondo e la nostra vita sono da oggi pure a Mazara del Vallo. La collezione, come nelle intenzioni del Rotary Club Palermo Montepellegrino, diventerà Mostra Permanente all'Ingrassia, dopo un percorso itinerante che la porterà anche a Trapani a Cefalù e in altre due location, oltre alla odierna Mazara del Vallo. Un plauso, per l'iniziativa, a Vincenzo Lo Cascio , presidente della commissione progetti del club Rotary Palermo Montepellegrino che, come per gli eventi realizzati nell'anno rotariano 2021/22, ha mostrato una eccezionale capacità organizzativa.