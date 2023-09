Il Rotary Club Palermo Montepellegrino alla caserma Cascino del Reggimento Lancieri di Aosta (6°)

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Eccezionale evento quello che ha coinvolto i soci del Rotary Club Palermo Montepellegrino guidati dal presidente Salvo D’Angelo ospitati presso la Caserma Cascino del Reggimento Lancieri di Aosta (6°). Ad accogliere i rotariani, presso la struttura militare, il comandante Colonnello Augusto Vizzini e il Maggiore Giuseppe Calderone. è stata questa l’occasione per “rievocare una importante donazione da parte di alcuni Club dell'Area Panormus (erano quindici, in tutto, compreso quello presieduto, allora, da Salvo D’Angelo, promotore dell’iniziativa) di due defibrillatori e di altro materiale sanitario che il Reggimento, impegnato in una missione umanitaria compiuta in Libano, consegnò, poco tempo dopo, ad alcune strutture ospedaliere” come ha affermato il presidente Salvatore D’Angelo. Nel Libano, lungo la blu line, il reggimento di cavalleria è stato impegnato, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in una missione per monitorare la cessazione delle ostilità tra Libano e Israele, per promuovere azioni per la ricostruzione del tessuto sociale e per supportare le popolazioni locali martoriate da anni di conflitto.

La Mission dell’U.N.I.F.I.L in Libano aveva, infatti, fra gli altri, il compito di promuovere programmi di educazione e di sviluppo locale. Il maggiore Calderone durante l'incontro ha informato i rotariani che i due defibrillatori sono stati installati presso il Palazzo Comunale della città di Tiro e presso la fondazione "Iman Sadr" che opera a favore dei bambini orfani e bisognosi. Numerosi i soci presenti a questo incontro. Oltre ai numerosi Soci del RC Palermo Montepellegrino anche una folta delegazione dei Presidenti dei Club Rotary dell'Anno rotariano 2018/19 che hanno partecipato alla splendida donazione. Il Comandante Augusto Vizzini, durante il suo intervento ha elogiato il Club ed il suo presidente per quello che l’associazione garantisce auspicando per il futuro ulteriori azioni di questo genere in quanto anche in questa maniera si favorisce la Pace e la comprensione internazionale nel mondo.