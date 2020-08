Il Rotaract ed Interact Bagheria a sostegno degli studenti bagheresi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I Club Rotaract e Interact Bagheria sono fieri di presentare la prossima attività: la raccolta del materiale scolastico da donare all'Oratorio Padre Pino Puglisi e alla Casa Famiglia "Hansel e Gretel" di Bagheria. Si tratta della seconda edizione di un progetto che già, lo scorso anno, ha riscosso molte adesioni, riuscendo a colmare le necessità, e i portacolori, di tanti bambini pronti per cominciare il nuovo anno scolastico. L’attività verrà svolta da lunedì 31 Luglio a sabato 12 Agosto presso le seguenti librerie: CartoDante (via Dante Alighieri, 15B, Bagheria); Cartoleria Gilù (Corso Filangeri, 34, Santa Flavia); Little Stationer's Shop ( Via Paolo Borsellino, 31 , Bagheria ) ; Cartolibreria Morana (Via Roccaforte, 21, Bagheria).

Su gentile concessione delle Cartolibrerie sopra elencate, verrano poste delle ceste con i loghi dei club, dove i clienti e/o chiunque voglia prendere parte all'iniziativa, potrà deporre qualsiasi oggetto utile per la scuola. Tutto il materiale raccolto verrà nuovamente donato ai bambini dell'Oratorio e della Casa Famiglia. L’ultimo pomeriggio della racconta (il 12 settembre) i soci di entrambi i Club ritireranno personalmente il materiale raccolto, nella speranza di poter donare tanto per ricevere quanti più sorrisi possibili. I Club, ringraziando le Cartolibrerie che si sono rese disponibili, vi aspettano numerosi!