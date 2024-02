Il RnS diocesano si riunisce a Lascari per il XXII Convegno diocesano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Rinnovamento nello Spirito della Diocesi di Cefalù si ritroverà sabato 2 marzo 2024 presso la Palestra comunale della Scuola Media di Lascari (PA) per il XXII Convegno diocesano. All'importante evento a servizio della Chiesa e dell'evangelizzazione è prevista la partecipazione di circa 300 aderenti in rappresentanza dei 7 gruppi provenienti da tutto il territorio diocesano e di 7 sacerdoti. Tema scelto per la giornata "Dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete" (Ez 37,5). Il programma prevede a partire dalle 15, dopo un momento di accoglienza e di presentazione dei gruppi e dei cenacoli a cura del coordinatore diocesano RnS Dora Cirrito, la preghiera comunitaria carismatica di lode. Seguirà l’insegnamento sul tema curato da Rosario Sollazzo, coordinatore nazionale RnS, e le testimonianze e il Roveto Ardente presieduto da don Saverio Martina, assistente spirituale Rns diocesano. Chiuderà il pomeriggio la Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù. Una gioiosa esperienza carismatica di lode, un incontro fraterno tra tutti i gruppi e i cenacoli del territorio, i simpatizzanti del movimento e tutti coloro che vorranno partecipare.