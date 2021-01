Il questore Laricchia in visita al commissariato di Corleone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Prima visita stamani a Corleone per il questore Leopoldo Laricchia. Accompagnato dal commissario capo Filippo Li Volsi, ha prima visitato il commissariato di via Verdi, inaugurato il 25 aprile del 2019, e poi ha incontrato il sindaco Nicolò Nicolosi e il vicesindaco Maria Clara Crapisi.

Laricchia è subentrato a Renato Cortese (che aveva ricevuto la cittadinanza onoraria corleonese) e ha assunto l’incarico il 22 ottobre dello scorso anno, quando era questore a Brescia. Una buona notizia ha accolto il questore a Corleone. Si è infatti appena svolta la gara d’appalto per i lavori di completamento del commissariato, che dovrebbero essere affidati il mese prossimo. "Le opere interesseranno il secondo piano - ha spiegato il commissario capo Li Volsi -. Qui verranno realizzati gli alloggi del personale. Inoltre, sarà terminato anche il garage”.

"Sarà una struttura ancora più moderna ed efficiente - ha confermato il sindaco, che ha espresso il suo compiacimento per l’azione della Polizia di Stato sul territorio -. Il ruolo delle forze dell’ordine è essenziale. Siamo in una fase di costruzione in cui, dopo un passato buio, questa comunità sa che il rispetto della legge rende più giusta la democrazia. Lo sviluppo è frutto di uno sforzo comune in cui lo Stato è fondamentale. Oggi la gente e lo Stato sono più vicini”.

Il questore si è anche informato sull’andamento e la gestione dell’epidemia da Coronavirus in città. “I casi non mancano - ha affermato il vice sindaco Crapisi -, ma finora siamo riusciti a tenere la situazione sotto controllo. Questo è stato possibile solo grazie alla collaborazione strettissima tra tutti gli attori in gioco: Amministrazione comunale, forze dell’ordine, strutture sanitarie. Siamo sempre tutti in contatto”. “La nostra disponibilità è massima”, ha confermato Li Volsi.