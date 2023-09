Il professor e Cavaliere, Andrea Torcivia, socio onorario del Parlamento della Legalità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ieri 8 settembre 2023 nella splendida cornice della sala convegni dei giardini del Teatro Massimo si è tenuto il VII Convegno Nazionale del Parlamento della Legalità Internazionale. Hanno aperto i lavori il Presidente Prof. Cav. Nicolò Mannino insieme al vice Presidente dott. Salvatore Sardisco. Tantissimi relatori tra cui l’ing. Salvatore Attanasio padre del defunto ambasciatore Italiano vittima di un agguato criminale nella Repubblica Democratica del Congo. Presente al Convegno il Prof. Cav. Andrea Torcivia Sociologo Forense e Criminologo Investigativo Presidente ANS Associazione Nazionale Sociologi Regione Sicilia e Direttore del Laboratorio CESFAT Ans di Criminologia e Sociologia Forense Cav. Avv. Lucio Torcivia di Palermo. Al Prof. Torcivia è stata conferita una pergamena con la nomina di socio onorario del Parlamento della Legalità Internazionale. Il Prof. Torcivia ha preso l’impegno di collaborare con il Parlamento della Legalità Internazionale nei progetti di prevenzione bullismo e cyberbullismo nei plessi scolastici. Il noto Sociologo e Criminologo Siciliano ha sottolineato che per contrastare il bullismo e il cyberbullismo ed intervenire in modo efficace, si deve favorire un sano e corretto utilizzo della tecnologia ed è necessario puntare sulla prevenzione a partire dalla scuola primaria coinvolgendo anche i genitori ricordando a tutti i presenti che la prima agenzia di socializzazione è la famiglia che deve essere presente nella vita dei propri figli per indirizzarli e per monitorare i loro atteggiamenti e comportamenti. A fine convegno il Prof. Torcivia si è intrattenuto con i membri del Parlamento della Legalità Internazionale, con i colleghi giuristi , sociologi , Criminologi, con i docenti e Dirigenti Scolastici e gli Ufficiali e Sottufficiali delle Forze dell’Ordine presenti all’evento .