Andrea Torcivia referente Regione Sicilia dell'Aics (Associazione Italiana prevenzione cyberbullismo e sexting)

Il Prof. Cav. Andrea Torcivia da oggi è il referente per la Regione Sicilia dell’AICS Associazione Italiana Cyberbullismo e sexting. Il prestigioso incarico al Criminologo Investigativo e Sociologo Forense Prof. Cav. Andrea Torcivia è stato conferito dal Presidente Nazionale e Fondatore dell’ AICS dott. Andrea Bilotto psicologo e psicoterapeuta sistemico. Il Presidente dott. Bilotto ha valutato il curriculum e l’attività professionale di prevenzione bullismo e cyberbullismo svolta dal Prof. Torcivia negli ultimi cinque anni nei plessi scolastici di Palermo e provincia e insieme ai membri del Comitato Scientifico hanno conferito l’incarico di referente in Sicilia. L’Associazione A.I.C.S. è composta da un team di psicologi, avvocati, sociologi, criminologi e professionisti specializzati nel settore scolastico e in particolar modo sui temi del Cyberbullismo e dei rischi virtuali.

Il Prof. Torcivia sempre impegnato nel sociale e nei progetti sulla legalità, è Presidente del Dipartimento ANS Sicilia Associazione Nazionale Sociologi, Direttore del Laboratorio CESFAT Ans di Criminologia e Sociologia Forense Avv. Cav. Lucio Torcivia di Palermo, membro del Parlamento della Legalità Internazionale, Presidente Regione Sicilia del Forensics Group Criminologia Investigazione e Sicurezza e si è occupato negli ultimi dieci anni di prevenzione dei reati minorili ed è stato insignito di diversi riconoscimenti nazionali e internazionali per l’impegno a favore degli adolescenti e delle Famiglie.