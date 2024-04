Il primo sindacato dell'Esercito con sede a Palermo diventa Full Member Euromil

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In occasione della 129ª Assemblea Europea di EUROMIL, svoltasi a Lisbona il 26 aprile 2024, il Sindacato ITAMIL è diventato full member con l'approvazione all'unanimità da parte dell'Assemblea Generale di EUROMIL "Organismo europeo delle Associazioni Militari". Durante l'evento, Stefan Ovidiu Nicolae, consulente per le relazioni estere, ha eccellentemente rappresentato Gianluca Berardi, il quale era attualmente indisponibile per impegni di servizio. Nel suo discorso, Nicolae ha illustrato l'evoluzione del Sindacato ITAMIL dal 2021, evidenziando l'importante traguardo raggiunto nel diventare il primo sindacato italiano nel settore della difesa. Questo rappresenta un forte segnale e una responsabilità notevole, che il sindacato si impegna a custodire con saggezza e umiltà. Inoltre, Nicolae ha espresso riconoscenza verso tutti coloro che hanno fornito il loro sostegno e consulenza per il bene del sindacato negli anni, tra cui il Presidente di Euromil Emmanuel Jacob, George Zganadas e Fabrizio Menengoli. Il comunicato si conclude affermando che il Sindacato ITAMIL Esercito dimostra di avere un team di professionisti che, rappresenta efficacemente l'organizzazione a livello locale, regionale, nazionale, europeo e istituzionale. La collaborazione e l'impegno collettivi costituiscono la forza principale del Sindacato ITAMIL Esercito." Presenti all' Assemblea la delegazione costituita dal Presidente Sandro Frattalemi, il vice presidente Nicola Passarelli e il Segretario Generale Girolamo Foti.