Il presepe d’Incanto, un’esperienza unica a Petralia Soprana

Il Presepe d’InCanto ha aperto le porte. Venerdì pomeriggio ha visto la luce la 15^ edizione che si è riconfermata una delle rappresentazioni della natività più esclusive e originali che si possono ammirare nei paesi madoniti e non solo. Si tratta di una installazione immersiva che oltre al tradizionale contesto scenografico, fatto di statue e sculture ad opera di artigiani locali, quest’anno si è avvalsa per il video-mapping anche dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Come sempre, fin dall’ideazione avvenuta 2008, il presepe nasce dal genio creativo di Leonardo Bruno che è il direttore artistico dell’evento.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Macaluso, del parroco don Calogero Falcone, di Agostino Messineo Alfiere presidente dell’Associazione Cittadinanza Attiva Petralia Soprana organizzatrice dell’evento e di tanti ospiti. L’emozione ancora una volta è stata forte così come il racconto che attraverso un mix di sculture, luci, video-mapping, musiche e narrazioni ha fatto vivere esperienza immersiva unica.

“Attraverso le nuove forme artistiche offerte dall’innovazione tecnologica, la nostra rappresentazione della natività – ha spiegato Leonardo Bruno - vuole evocare il messaggio che da sempre si prefissa di trasmettere: da una parte il senso profondo della pace e della fratellanza fra tutti gli esseri umani, dall’altra una riflessione sul senso della vita attraverso un linguaggio innovativo e poetico, perdipiù in luogo ricco di arte e di bellezza come Petralia Soprana, spazio da sempre foriero di meditazioni e riflessioni introspettive.” Tutto ciò è avvenuto attraverso lo storytelling dell’immagine in movimento e la potenza simbolica dei personaggi quali i pastori e i re-magi, anche con la voce narrante dell’attore Santi Cicardo e la fotografia di Damiano Macaluso.

“Il presepe d’Incanto ogni anno ci affascina e ci inorgoglisce perché un’opera del genere esalta ancor di più l’unicità e la bellezza di Petralia Soprana. Questo è un presepe che non può essere descritto o raccontato ed è questa particolarità che lo rende potente” - ha detto il sindaco Pietro Macaluso che ha ringraziato Leonardo Bruno per quello che fa e per avere donato alla comunità di Petralia Soprana le statue che ogni anno vengono utilizzate nell’installazione. L’evento, organizzato dall’associazione Cittadinanza Attiva, è patrocinato dal Comune di Petralia Soprana e dall’Assessorato regionale dello Sport, del Turismo e dello Spettacolo, ed ha come partner organizzativi l’Ass.ne Pro Loco Petralia Soprana, l’Ass.ne MadArt e il sito Visit Petralia Soprana. Il presepe, sito nei locali dell’Aula polifunzionale di Corso Umberto I 36, è visitabile da oggi 23 al 31 dicembre 2023 e nell’1-6-7 gennaio 2024, dalle 16:00 alle 20:00. Per gruppi da 15 o più persone il Presepe d’InCanto è visitabile su prenotazione anche oltre gli orari prestabiliti. Per info, costi e prenotazioni è consultabile il sito www.presepedincanto.it.