Il palermitano Andrea Torcivia nuovo coordinatore scientifico dell’Accademia Irpina

Il 12 febbraio 2024 è stato firmato un protocollo d’intesa tra l’ Accademia Irpina di Scienze Forensi e il Laboratorio Nazionale Ans Cesfat di Palermo di Criminologia e Sociologia Forense. Il protocollo nasce per creare un interscambio di idee e formazione tra professionisti delle scienze forensi e sociali e diffondere le scienze forensi su una scala territoriale più ampia. Il criminologo e sociologo palermitano Andrea Torcivia è stato nominato coordinatore scientifico per le attività di contrasto al bullismo e cyberbullismo in relazione agli studi e alle specializzazioni conseguite e all’impegno profuso nella prevenzione e contrasto di questa piaga sociale nella città di Palermo e nelle altre province della Sicilia.

"Sono onorato per il prestigioso incarico conferitomi dal presidente dell’Accademia Irpina di Scienze Forensi, il criminologo Salvatore Pignataro, dal direttivo e dal comitato scientifico - ha dichiarato Torcivia -. Dalla prossima settimana inizieranno i primi incontri in piattaforma tra gli esperti del Cesfat e dell’Accademia Irpina di Scienze Forensi per programmare i prossimi seminari nei plessi scolastici e per combattere la microcriminalità ormai diffusa in tutta l’Italia".