Il museo Pitrè pensa al futuro: una nuova rassegna celebrerà la riapertura

"Accendiamo una luce al Museo Pitrè". E' il nome della rassegna che l'assessorato alle Culture intende ospitare dal 22 dicembre al 6 gennaio con particolare riferimento al Teatro dell’Opera dei Pupi, Cunti e Cantastorie, che possano valorizzare il museo e, al contempo, celebrare il 179° anniversario della nascita del suo fondatore, che ricorre il 21 dicembre.

Per realizzare l'evento è stato pubblicato oggi sul sito istituzionale un avviso esplorativo finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse. Ciascun operatore economico potrà presentare una sola proposta culturale che potrà essere finanziata fino a un importo massimo di 3.000 euro iva compresa. Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le 12 del 10 dicembre prossimo. L’avviso e la relativa modulistica si possono scaricare dalla pagina https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=2&id=29744.

"La riapertura di un museo, pur con la probabile e in questo momento necessaria assenza di visitatori – dice sindaco, Leoluca Orlando - assume ancor di più oggi un grande significato di speranza ed è per tale motivo che vogliamo celebrarla con una rassegna di spettacoli coerenti con la mission del museo; per creare punti solidi di sostegno per affrontare il futuro. Anche per questo si è scelto di valorizzare le forme culturali di tradizione, forti del rapporto empatico che creano, grazie alla forza della parola e delle immagini, tra l'artista e il pubblico. Le nuove tecnologie non potranno mai sostituire le emozioni dello spettacolo dal vivo, ma certamente potranno contribuire a creare e mantenere un dibattito tra gli artisti ed il pubblico sul futuro delle arti. In questo momento a tutti gli operatori culturali viene richiesta una notevole dose di creatività e di coraggio per affermare con autorevolezza la propria esistenza”.

“L’avviso pubblicato oggi – sottolinea l’assessore alle Culture, Mario Zito - si pone in continuazione con le proposte culturali e artistiche che l'Amministrazione ha voluto proporre alla città in un periodo nel quale noi tutti proviamo continuamente sentimenti contrastanti di speranza e di rassegnazione. Vogliamo continuare ad accendere una luce e stavolta lo facciamo in uno dei luoghi simbolo di Palermo: il Museo Etnografico Siciliano dedicato a Giuseppe Pitrè. Nonostante le attuali restrizioni impongano giustamente il divieto di creare assembramenti, l'Amministrazione, tramite l’assessorato alle Culture continua a progettare e a produrre cultura, fiduciosi nel fatto che le attuali restrizioni ci permetteranno presto di poterci 'contagiare di cultura e bellezza' anche in presenza. La rassegna, pensata per la riapertura, vuole ridare la parola a tutti coloro che a partire dagli insegnamenti di Giuseppe Pitrè hanno consacrato la propria vita a servizio delle arti e nello specifico delle arti popolari".