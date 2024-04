GenerazioneEU 2024: Il liceo Einstein vince il torneo Bocconi a Milano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La squadra di Debate dell’Istituto Liceo Scientifico Einstein di Palermo è riuscita a vincere la finale del torneo #GenerazioneEU2024 all’Università Bocconi di Milano. La squadra, composta da Chloé Greco, Mattia Parisi, Francesco Centorbi, Vincenzo Maniscalco e Giuseppe Castiglia, guidati dalla Prof.ssa Barbara Zappalà, ha dibattuto la mozione “Questa Assemblea ritiene che le politiche energetiche e sul cambiamento climatico dovrebbero essere decise a livello UE” contro la squadra del Liceo Classico Q. Orazio Flacco di Potenza. La premiazione della squadra palermitana è avvenuta alla presenza del Rettore dell’Università Luigi Bocconi, del Capo della Rappresentanza della Commissione Europea a Milano e del Responsabile dell’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia. Il Debate è una pratica molto diffusa nelle scuole italiane poiché abitua i ragazzi a sviluppare il pensiero critico, affinare le competenze espressive e il public speaking. Quello della squadra del Liceo Einstein è stato un percorso iniziato nel mese di novembre del 2023, che ha visto partecipare 57 squadre da tutta Italia, con sfide avvincenti su tematiche sempre molto attuali. Una bella soddisfazione per i giovani debaters palermitani, ma anche per tutto l’Istituto palermitano.