Il Kalaja Tennis Club sostiene il Progetto del "Parco Libero Grassi"

Il Kalaja tennis club ha organizzato domenica 22 ottobre una passeggiata al Parco Libero Grassi - o sarebbe meglio dire all’ex discarica di Acqua dei Corsari - perché ancora non si può parlare di parco. Bella la partecipazione delle donne atlete del club che hanno simbolicamente inaugurato una delle future attività del parco con una lezione di risveglio muscolare insieme ad altri soci atleti del tennis club, ragazzi della scuola tennis e abitanti del quartiere. Dopo questo momento sono intervenuti Giuseppe D’Amico (Presidente del Kalaja) che ha espresso l’alta attenzione del Kalaja sulla riqualificazione di un’area importantissima per il riscatto socio-culturale del quartiere “Acqua dei Corsari” e Alice Grassi che ha in sintesi spiegato a che punto è il progetto del Parco.

“L’importante novità - ha detto Alice Grassi - è che venerdì 27 ottobre verrà pubblicata la gara d’appalto per i lavori di bonifica. Se l’iter si conclude entro l’anno con l’affidamento dei lavori il finanziamento di oltre 11 milioni non andrà perso. Ultimata la bonifica, i cui lavori dovrebbero durare un anno, finalmente l’area potrà essere fruibile, ma ancora non sarà il parco che vogliamo. Questo però è un passaggio fondamentale che abbiamo rischiato di perdere insieme al suo corposo finanziamento”. Durante l’anno dei lavori per la bonifica l’associazione Parco Libero con la collaborazione dell’Università di Palermo e l’ordine degli architetti di Palermo, in virtù del protocollo d’intesa che ha siglato con il comune di Palermo il 29 agosto 2020, svilupperà il progetto esecutivo di un grande Parco Urbano multifunzionale quale iniziativa di innovazione sociale attraverso la rigenerazione di un luogo sino ad oggi simbolo del degrado. Alice ha invitato i presenti a partecipare attivamente alla definizione del progetto e di monitorare costantemente il buon esito di ogni azione che sarà fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo.