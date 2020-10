Il governatore del distretto 2110 del Rotary firma un protocollo d'intesa con l'assessore Edy Bandiera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il governatore del Distretto Rotary 2110 Alfio Di Costa, accompagnato da una delegazione di rotariani composta da Vincenzo Pecoraro, Girolamo Culmone, Francesco Giarraffa e Mauro, presso l’Assessorato Regionale all’Agricoltura, sviluppo rurale e alla pesca, ha incontrato l’on. assessore Edy Bandiera per sottoscrivere il protocollo d’intesa virtualmente presentato all’Assemblea Distrettuale del 14 giugno scorso. “Il protocollo d'intesa – ha sottolineato il governatore Alfio Di Costa - è finalizzato alla collaborazione nell'attività di divulgazione, informazione e formazione, per la promozione dei prodotti agricoli e zootecnici. Ed, inoltre, per promuovere il made in Sicily e le eccellenze, per creare #sviluppo e guardare al futuro della nostra terra di Sicilia”.

“Il Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta mette gratuitamente al Servizio delle Istituzioni e della Collettività le proprie competenze e professionalità” ha precisato il prof. Di Costa nel corso dell’incontro. “Grazie all’on. assessore Edy Bandiera, grazie a tutti i presidenti ed i componenti delle commissioni ed a coloro che si impegnano in questi importanti progetti. E, un grazie particolare all’attivissimo Pino Disclafani. Grazie, infine, a Dario Cartabellotta che non è potuto essere presente per impegni istituzionali ma che coordina l’intera l’area d’intervento”.