Il filo della Pace: un dialogo aperto nel cuore della formazione all'Istituto Dalla Chiesa di Partinico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nel vibrante contesto culturale dell'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Carlo Alberto Dalla Chiesa di Partinico, guidato dal dirigente scolastico Prof. Angelo Nasca, si è svolto un evento di straordinaria rilevanza educativa e formativa. Il convegno, dedicato al tema universale della pace, ha visto come protagonista il Dott. Ernesto Di Lorenzo, autore del volume "Il filo della pace. Block notes", pubblicato nel 2022 e parte della collana "Le pietre miliari" della casa editrice Ernesto Di Lorenzo. La conferenza, introdotta con passione dal Prof. Antonio Fundarò, ha catalizzato l'attenzione delle classi dell'indirizzo AFM del serale – I, II e III periodo – trasformandosi in un fertile terreno di riflessione e scambio intellettuale. Il Dott. Di Lorenzo, con la sua nota statura di intellettuale, giornalista e autore, ha attraversato le molteplici dimensioni della pace, pescando da un ampio repertorio letterario, poetico, filosofico e scientifico.

L'accento posto sul valore intrinseco della pace, libera da pregiudizi, condizionamenti ideologici e partigiani, ha aperto una finestra su un orizzonte dove la pace è vista come frutto di scelte unitarie e condivise. Importante è stato il richiamo alla responsabilità dei governi, di ogni Stato e epoca, nel promuovere politiche pacifiche, spingendo gli studenti a un'osservazione acuta e consapevole delle dinamiche globali. Il dibattito che ne è seguito ha arricchito ulteriormente l'evento, con contributi significativi sia da parte del corpo docente, al completo per l'occasione, che degli studenti, alcuni dei quali hanno animato la discussione con la lettura di aforismi sulla pace, stimolando, così, ulteriori approfondimenti e letture critiche. Il convegno si è concluso con l'intervento del Prof. Francesco Pizzurro, coordinatore del serale, il quale ha sottolineato i momenti salienti della storia dell'umanità e l'attualità e indispensabilità del testo del Dott. Di Lorenzo nell'ambito del dibattito contemporaneo su pace e coesistenza. Questa iniziativa - precisa il prof. Fundarò - ha sottolineato l'importanza di inserire il dialogo sulla pace non solo nel contesto scolastico ma anche nel dibattito pubblico più ampio. La pace, come affermato durante l'evento, deve essere un argomento sempre presente, capace di trasversalizzare il tempo e le generazioni.

L'impegno successivo dell'istituto, come sottolineato nella brillante circolare del DS PROF. ANGELO NASCA, di dedicare ulteriore spazio all'apprendimento in classe attraverso metodologie come il cooperative learning, mira a consolidare i frutti di questa riflessione, incentivando la realizzazione di lavori personali o di gruppo che possano continuare a tessere il filo della pace nella vita degli studenti. Questo evento rappresenta un esempio luminoso di come l'educazione possa e debba essere veicolo di valori universali, dimostrando l'imprescindibile ruolo degli istituti scolastici, luogo di formazione e dibattito, nella costruzione di una coscienza collettiva orientata alla pace, al dialogo e alla comprensione reciproca.