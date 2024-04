Il fascino delle auto d'epoca torna a Mondello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dalle vetture realizzate agli inizi del Novecento sino a quelle di particolare pregio, costruite fino al 2003. Mondello torna a ospitare una manifestazione che celebra l'ingegneria automobilistica, il design e l'eleganza. Saranno decine le auto che si potranno ammirare domenica 21 aprile lungo la strada prospiciente il lungomare di Villa Lauria. Anche quest'anno, infatti, viene indetto il “Concorso di eleganza per auto d'Epoca”. Un evento, giunto alla sua quarta edizione, che viene organizzato dal Club Canottieri Roggero di Lauria. Saranno ammesse al concorso tutti i modelli di autovetture costruite dal 1900 al 1940. Tre le categorie per le auto realizzate dal 1941 al 1993: berline, coupè e aperte. Potranno essere ammesse anche vetture di particolare pregio costruite tra il 1994 ed il 2003, a insindacabile giudizio del comitato organizzatore. L'evento non è solo un'opportunità per gli appassionati di auto d'epoca ma è anche un momento di aggregazione e attrazione turistica. I partecipanti al concorso avranno la possibilità di mostrare le proprie auto. Sarà un gruppo di esperti a valutare ogni veicolo con attenzione.

A presiedere la giuria Giuseppe Giaconia di Migaido. Componenti saranno Salvino Corrado, Rino Guarino, Vittorio Gulisano, Salvo Requirez, Pippo Scuderi e Giancarlo Teresi. Sarà anche assegnato un premio determinato dal voto di una giuria popolare composta dai soci del Club Lauria e presieduta dal vice presidente del circolo, Manfredi Agnello. Verranno premiate con coppe le prime tre auto classificate di ciascuna categoria: ante 1940, Berline, Coupè, Aperte e la “Best of show” con coppa ed orologio. Ad ogni equipaggio partecipante verrà donato il libro stampato in occasione del 120° anniversario del Club Lauria. La premiazione avverrà subito dopo il pranzo dei partecipanti. Diversi i club invitati all'evento: A.S.V.S., Circolo Vernagallo, Circolo Vincenzo Florio, Club Grifone, Club Sicilia Classic, Jaguar Enthusiastsʼ Club e il Veteran Car Club Panormus. Bando, modulo di iscrizione e altre informazioni sul sito www.clublauria.org.