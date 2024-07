Il Club Rotary Cefalù-Madonie celebra la tradizionale cerimonia del Passaggio del Collare Cefalù

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Club Rotary di Cefalù-Madonie ha tenuto la cerimonia annuale del Passaggio del Collare, durante la quale Calò Luigi è stato ufficialmente investito come nuovo Presidente del Club per l'anno rotariano 2024-2025. L'evento, ha visto la partecipazione di autorità civili, membri del Rotary, del Rotaract e numerosi ospiti. Nel suo discorso inaugurale, il neo presidente ha espresso il suo entusiasmo nell'assumere questo prestigioso ruolo, ringraziando i soci per la fiducia accordatagli. "È un onore ed un impegno che affronterò con passione," ha dichiarato il nuovo Presidente. Ha inoltre portato i saluti del Governatore del Distretto, impossibilitato a presenziare, augurando a tutti i soci e al Consiglio Direttivo un'annata rotariana ricca di successi. Durante la cerimonia, ha sottolineato l'importanza della collaborazione e della condivisione di idee tra i soci per realizzare progetti utili alla comunità. "Il Rotary è un grande gioco di squadra," ha affermato, "e la nostra forza risiede nella diversità dei nostri punti di vista e nella capacità di operare insieme per il bene comune".

Un momento speciale è stato il ringraziamento rivolto a Diego Cannizzaro, Presidente uscente, per il suo impegno durante l'annata appena conclusa, e ai Past President per il loro continuo sostegno. Il nuovo Presidente ha anche sottolineato il ruolo fondamentale dei giovani del Rotaract, considerati il presente e il futuro del Club, e ha annunciato piani per progetti congiunti che sfrutteranno l'energia e l'entusiasmo delle nuove generazioni. La cerimonia si è conclusa con la presentazione della nuova squadra del Consiglio Direttivo, composta da stimati membri che affiancheranno Luigi Calò nel perseguire gli obiettivi del Club per l'anno 2024/2025. Il consiglio è composto da : Past President: Cannizzaro Diego, Vicepresidente: Patti Giuseppe, Segretario: Franco Giuseppe Tesoriere: Gennaro Capilongo, Prefetto: Fatta Sabrina Consiglieri: Di Giorgi Salvatore, Ortoleva Giuseppe, Longo Antonello, Scicolone Antonella, Presidente Di Commissione Fondazione e Piano di azione: Giuseppe Rotondo, Presidente Di Commissione di club Immagine Pubblica : Giuseppe Coraci