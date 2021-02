Il circolo urbans Db: "Sia riaperto al traffico il tratto chiuso di viale Saturno"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Via Marinai Alliata non è idonea per l’accesso al plesso scolastico “Rosario Gregorio”. In quel tratto è troppo stretta a causa del doppio senso di marcia, così la sicurezza degli studenti non è garantita”. Lo afferma Danilo Lannino, coordinatore degli Urbans di DiventeràBellissima, il quale sollecita “la riapertura del tratto di viale Saturno inspiegabilmente chiuso da anni, in modo da creare un’alternativa al flusso delle autovetture che minaccia l’incolumità dei nostri ragazzi. L’amministrazione comunale finora non ha risposto alle nostre segnalazioni, ci chiediamo cosa si aspetti ad intervenire per elimininare questa potenziale fonte di pericolo. Inoltre servono più controlli contro la sosta selvaggia delle auto sui marciapiedi di via Marinai Alliata".