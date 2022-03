Il circolo Pd quinta circoscrizione aderisce all'iniziativa regionale del Partito Democratico “Insieme per l'Ucraina”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E' un'iniziativa di solidarietà promossa per manifestare vicinanza concreta alla popolazione Ucraina, aggredita dalla Russia. Si tratta di una raccolta di beni di prima necessità: farmaci, assorbernti, e beni alimentari non deperibili. L'iniziativa si svolgerà domani 20 Marzo dalle ore 9.30 alle ore 12.30 in Piazza Noce in Palermo. Dichiara il Segretario Marcello Riccobono: Siamo ben lieti di poter aderire a questa iniziativa dal titolo “Insieme per l'Ucraina”. Il Circolo della Quinta circoscrizione condanna le aggressioni da parte della Russia e si stringe solidalmente ai cittadini Ucraini che sono certamente indifesi in questa tragedia. La vera forza del Partito Democratico è la sua sensibilità. Ogni componente riconosce i diritti umani e desidera che essi vengano rispettati e riconosciuti giornalmente. Per questi motivi il partito s'impegna in questa iniziativa affinchè i cittadini Ucraini possano riottenere la loro libertà. Dichiara Giuseppe Firemi: Nutriamo fiducia nelle istituzioni Europe e speriamo che riescano a trovare delle soluzioni pacifiche senza interventi necessariamente militari. Abbiamo visto in questi giorni un'Europa unita e coesa nelle decisioni contro la Russia. Possiamo solo sperare che tutti i cittadini pure quelli Russi siano a sicuro dalle guerre. Infine Edward Richard Junior Bosco: In Italia arriveranno milioni di rifugiati per questa spaventosa e irragionevole guerra e nonostante le diverse emergenze di questi anni dovremmo dimostrare sentimenti d'inclusione e democrazia. L'obiettivo dell'Europa dovrà essere salvare i cittadini dai paesi circostanti e non solo attraverso azioni sempre democratiche ricordandoci che dietro ogni cittadino c'è sempre un'essere umano. Per informazioni riguardante l'iniziativa di domano potrete contattare il Segretario Marcello Riccobono, il responsabile organizzazione Giuseppe Firemi o il coodinatore dell'iniziativa Edward R J Bosco attraverso la pagina facebook del circolo Partito Democratico quinta Circoscrizione.