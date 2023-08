Il Cesfat premia il dottor Giuseppe Giocaliero

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il CESFAT premia il dott. Giocaliero. Il Prof. Cav Andrea Torcivia, Direttore del CESFAT, Laboratorio di Criminologia e Sociologia Forense, ha consegnato una pergamena di merito al Dott. Giocaliero per i vari progetti e servizi che ha svolto in ambito di legalità e nel sociale negli anni. Il Prof. Torcivia si è detto entusiasta della collaborazione che sta nascendo con il collega neo criminologo e per i vari progetti che riguarderanno il CESFAT. Dirigente Nazionale in Guardia AgroForestale , Mediatore Professionista, Giocaliero ha una Laurea Magistrale in Giurisprudenza, una in Scienze Giuridiche, conseguita all' Università degli Studi di Palermo, e diversi attestati di merito in ambito universitario in special modo nel settore Criminologico.

E' stato impegnato attivamente in politica, in qualità di Consigliere a Palermo e ha presieduto la Commissione Attività Sociali prima e la Commissione Cultura poi. Ha lavorato anche in qualità di mediatore professionista alla Camera di Commercio di Palermo. Giocaliero si è detto onorato di questo importante riconoscimento che va ad accrescere la voglia di collaborazione con Enti importanti e significativi come il CESFAT, sia per ciò che rappresenta che per il lavoro che svolge sotto la direzione attenta del Professore Torcivia. Da sempre appassionato all'ambiente, Giocaliero è attivo sin da ragazzo nelle attività Scout Agesci, dove è stato anche capo educatore per tantissimi anni nel quartiere di Brancaccio.

E' stato inoltre operatore di Protezione civile, garantendo la sua presenza in tante iniziative anche a livello nazionale, ottenendo riconoscimenti importanti e decorazioni a livello nazionale. Per l'impegno in ambito culturale ed ambientale è stato insignito anche del Premio Nazionale "Aquila d'Argento" da parte dell'Accademia di Arte Etrusca. Anche all'interno della Guardia AgroForestale italiana ha ricevuto l'onorificenza di "Aquila d'oro", massima decorazione che viene assegnata dallo stesso Ente. Diversi giorni fa ha ricevuto, infine, una targa al merito da parte dell'Accademia "Forensic Science" per l'impegno nella prevenzione dei reati ambientali.