Giornata nazionale contro il bullismo, un seminario al Majorana

Ieri 7 febbraio 2024 nella giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo alcuni Dirigenti del Laboratorio Nazionale CESFAT ANS di Criminologia e Sociologia Forense Lucio Torcivia hanno tenuto un seminario di prevenzione bullismo e cyberbullismo e utilizzo dei social network presso l’Istituto Superiore Majorana di Palermo.

Relatori il Direttore del CESFAT Andrea Torcivia Criminologo Investigativo e Sociologo Forense, Presidente Ans Associazione Nazionale Sociologi Dipartimento Sicilia, Presidente Forensics Group Regione Sicilia, Referente AICS Ente nazionale prevenzione bullismo e cyberbullismo regione Sicilia, Sebastiano Migliore civilista, Aurora Prestianni grafologa forense, Francesca Tuzzolino civilista e Presidente Asset Risorse Umane. Insieme al team del CESFAT hanno relazionato Novella Demuru psicologa e Attilio Garramone Dirigente USIC e Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri.

Andrea Torcivia ha parlato delle forme del bullismo, di educazione digitale, della diffusione del fenomeno del Cyberbullismo orizzontale e verticale, dei reati più frequenti: diffamazione aggravata, minacce, estorsioni sessuali, diffusione di materiale pedopornografico legato al fenomeno del sexting. Ha parlato del ruolo della scuola, del referente del Bullismo e del Cyberbullismo , della regolamentazione dell’uso degli smartphone, degli strumenti di tutela dei docenti e delle conseguenze penali per i minori. Infine a sottolineato la necessità di ripristinare il patto educativo tra genitori e insegnanti e la corresponsabilità tra famiglia e scuola. Francesca Tuzzolino ha parlato del fenomeno del sexting e del revenge porn, Aurora Prestianni ha mostrato e spiegato ai presenti le scritture adolescenziali, la difficoltà e fatica a trovare strutture di forma , organizzazione di spazio , ha spiegato e mostrato l’appiattimento dei valori nelle grafie degli adolescenti, ha mostrato la scrittura della vittima di bullismo. L’avv. Migliore ha trattato le tematiche delle azioni risarcitorie legate al fenomeno del Cyberbullismo e delle conseguenze penali per i minori, Novella Demuru ha parlato dei sintomi fisici e psicologici (quali ansia, depressione, disturbi del sonno, aggressività), scarsa autostima, svalutazione di sé, ritiro sociale, comportamenti autolesivi. Infine Attilio Garramone ha parlato dell’impegno del Sindacato USIC nel combattere ogni forma di violenza e l’impegno a portare avanti campagne di sensibilizzazione per la prevenzione violenza sulle donne e i minori.