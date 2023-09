Il fotoreporter Igor Petyx picchiato mentre realizza un reportage sugli incendi

Stava semplicemente facendo il suo lavoro, come sempre sul campo, per documentare con i suoi scatti gli incendi che ieri hanno ancora una volta devastato Palermo e la sua provincia, ma il fotoreporter Igor Petyx è stato aggredito e colpito perché qualcuno ha ritenuto che evidentemente non dovesse svolgere il suo compito, ovvero quello di informare i cittadini e di fare cronaca attraverso le sue fotografie.

L'episodio di violenza - l'ennesimo ai danni di un giornalista, peraltro di lunghissimo corso e di grande esperienza - è avvenuto ieri pomeriggio, quando alcune persone sono uscite da un deposito di auto vicino al punto in cui si trovava Petyx e lo hanno colpito al volto. In realtà in quel momento il fotoreporter non stava neppure scattando.

L'Ordine dei giornalisti della Sicilia esprime "la propria vicinanza al collega fotoreporter Igor Petyx, aggredito mentre svolgeva un servizio sugli incendi. Ancora una volta - si legge in una nota - registriamo con amarezza un attacco al giornalismo, un attacco al diritto di cronaca ovvero un attacco al cuore della Costituzione. Nell'esprimwre solidarietà a Igor Petyx, l'Odg Sicilia si riserva di agire nelle sedi opportune in tutela dei colleghi aggrediti".

"Esprimiamo solidarietà e vicinanza al fotoreporter Igor Petyx, aggredito mentre stava svolgendo il suo lavoro per realizzare un servizio sugli incendi di Palermo. L’aggressione al giornalista è un attacco inaccettabile alla libertà e al diritto da parte dei cittadini di essere informati", afferma Antonino Randazzo, capogruppo M5S in Consiglio comunale.