Confesercenti, il palermitano Ignazio Ferrante eletto presidente nazionale di Assofioristi

L’imprenditore palermitano Ignazio Ferrante è il nuovo presidente di Assofioristi, l’associazione che riunisce i fioristi, florovivaisti e floricultori Confesercenti. Ad eleggerlo l’Assemblea dell’associazione, riunitasi nei giorni scorsi per rinnovare la Presidenza.

Ferrante succede a Mario Selicato, che ha ringraziato la Confesercenti Nazionale per l'attenzione data alla categoria negli anni della sua presidenza, a partire dal supporto per la costituzione a Cesena della Scuola Nazionale Fioristi, che ha rappresentato un importante punto di aggregazione formativa e sindacale. Il presidente uscente ha ricordato inoltre le numerose iniziative realizzate durante il suo mandato contro l'abusivismo e per la formazione e riqualificazione permanente della categoria, come l’impegno per il riconoscimento giuridico della figura professionale di fiorista di cui l’Italia, diversamente dagli altri Paesi dell’Unione europea, è priva.

Un percorso che, ha spiegato il nuovo presidente Ignazio Ferrante, proseguirà. Ferrante ha infatti posto tra i primi obiettivi del suo mandato la creazione di una nuova scuola nazionale per fioristi, l’istituzione di un percorso di formazione permanente e un rinnovato impegno per il riconoscimento giuridico del fiorista, ma anche il contrasto all’abusivismo e il sostegno alla transizione green.

Al dibattito sono intervenuti quasi tutti gli operatori che hanno posto l'esigenza di coniugare la vendita fisica con quella virtuale, sottolineando anche la necessità di proteggere la categoria da fenomeni di abusivismo ed e-commerce non autorizzato di prodotti di piante e fiori.