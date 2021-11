Pubblicato "I sognatori", il libro di Giuseppe Li Vigni che darà un aiuto a "Gli Angeli della Notte Onlus"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giorni fa è stato pubblicato il libro “I sognatori” di Giuseppe Li Vigni edito dalla Booksprint Edizioni, è la raccolta di due romanzi: “Storie di Antonov” che narra le vicende storiche accadute in Russia nella prima metà del novecento e di un ucraino vissuto in questo contesto, il quale dopo duri studi diventerà notaio e successivamente un politico collaboratore di Stalin. Il secondo romanzo è “Viaggio in Oriente” dove un giovane mercante dell’Inghilterra dell’epoca vittoriana, insieme al genitore si reca in India e in Giappone. Resta affascinato dalle meraviglie e bellezze di queste terre e ne fa una descrizione. Sono sognatori in quanto come tutti, hanno dei desideri e tanta voglia di mettersi in gioco e superare le sfide della vita, come del resto fanno tanti volontari che operano nel sociale. E' possibile acquistare il libro online tramite le librerie il Libraccio.it oppure Ibs.it - La Feltrinelli. La vendita del libro non è lucrativa in quanto i diritti d’autore saranno devoluti all’associazione “Gli Angeli della Notte” Onlus dedita all’assistenza ai senzatetto. Per chi lo desidera, potrebbe essere un regalo da fare a un amico all'insegna della solidarietà sociale.