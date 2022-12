Quegli 8 agenti di scorta morti a Capaci e in via D'Amelio: le loro storie in un film su Rai1

"Io sono rimasta intrappolata, io non ne esco più da questa storia". Queste le parole di Rosaria Costa, vedova dell’agente Vito Schifani che riassumono e sintetizzano in modo profondo e intimo il sentimento di un intero Paese oltre al senso di colpa che prepotentemente ci riporta al 1992. A trent’anni dalle stragi di Capaci e via D'Amelio la storia degli otto agenti della polizia uccisi raccontata in un film. “Memories-I ragazzi delle scorte” accende la telecamera su i giovani agenti della scorta dei due magistrati, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Lunedì 19 dicembre su RaiPlay e poi il 30 dicembre in seconda serata su Rai1, il racconto delle vite spezzate di Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Eddie Walter Cosina ed Emanuela Loi, attraverso le testimonianze dei colleghi sopravvissuti che con loro hanno condiviso i turni nel reparto scorte della polizia di Stato e il ricordo doloroso e commovente dei familiari.

Oltre alla testimonianza della giovane vedova Schifani, nel film, il racconto del vice sovrintendete della polizia di Stato Salvatore Lopresti, membro del reparto scorte della Questura di Palermo, intento a raccontare come la ferita personale per la perdita di otto colleghi sia di fatto anche una ferita più grande, condivisa con tutti gli italiani.

"Per 27 anni non sono riuscito a ritornare in via D’Amelio - racconta Lopresti - perché mi ritornava sempre addosso quella puzza di polvere mista a tritolo e carne bruciata. Ogni tanto quell’odore ancora riaffiora, ora sono passati trent' anni, io credo nelle istituzioni e spero che prima o poi si possa affermare tutta la verità e che quella verità riesca a far finalmente scomparire quella puzza di tritolo e carne bruciata".

"I ragazzi delle scorte" è coprodotto dal Ministero dell’Interno - dipartimento Pubblica sicurezza e dalla presidenza del Consiglio dei Ministri ed è scritto da Giorgia Furlan, con regia di Gabriele Ciances.