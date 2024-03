Dalla cassata alle brioches con il tuppo: chef palermitano vola in Georgia, corsi di formazione a Tblisi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In questi giorni lo chef pizzaiolo palermitano Lorenzo Aiello sta maestosamente rappresentando la Sicilia e Palermo in Georgia, esattamente nella capitale Tblisi. Corsi di formazione e tanta pratica agli allievi di una nota catena di ristoranti italiani a Tblisi , lo chef Aiello sta portando tutto il suo bagaglio culinario della nostra splendida Sicilia dalla cassata alle brioches con il tuppo, dalla pasta alla pizza. Un mix di arte gastronomica del nostro territorio palermitano in Georgia.