I lavoratori buddisti del Sinalp danno vita alla festa della luce come importante momento di integrazione

Anche a Palermo, grazie ai lavoratori immigrati del Sinalp Sicilia, si è festeggiato l'importante festa del VESAK o Festa della Luce, una festa religiosa dei cittadini buddisti dello Sri Lanka. Come già qualche anno fa, anche quest'anno il Sinalp ha voluto dare vita, con i lavoratori di origine dello Sri Lanka, a questa importante festa religiosa. Domenica a Piazza Stazione Lolli per un intero pomeriggio i lavoratori con le loro famiglie e i tantissimi lavoratori italiani e di altre nazionalità, hanno avuto modo di festeggiare questa importantissima ricorrenza religiosa. La Festa della Luce ricorda la nascita, l'illuminazione e la morte del Buddha.

Il Sinalp, da tempo è impegnato, attraverso lo SLI Sinalp, a realizzare una vera e duratura integrazione tra popoli di origini e culture diverse presenti nel nostro Paese. Oggi l'immigrazione è un fattore presente nella nostra società che ha l'obbligo di riconoscere e gestire questa realtà integrando questi popolo nella nostra società. Come O.S. riteniamo importantissimo poter raggiungere la miglior coesistenza possibile tra i vari gruppi sociali che oggi compongono la nostra variegata società. Il segretario Sinalp Andrea Monteleone ritiene fondamentale creare diverse interazioni tra le parti coinvolte, utili a poter sviluppare la necessaria fiducia tra le ormai variegate componenti della nostra società.

Si evidenzia che In Italia l’immigrazione proviene da 192 Paesi diversi, a differenza della Germania che è quasi totalmente di origine Turca, e questa diversificazione rappresenta un elemento molto significativo nell’ottica dell’integrazione. Il Segr. Regionale dello SLI Sinalp Martin Baah evidenzia che uno dei fattori preminenti per realizzare l'agognata integrazione è il lavoro, che diventa il collante tra le varie nazionalità diverse presenti in Italia. Il collega, delegato SLI per Palermo Upali Perera, ha coordinato questa bellissima e colorata festa religiosa nell'ottica di abbattere quelle barriere mentali che gli esseri umani si costruiscono quando non conoscono il prossimo. Il conoscersi ed il lavoro, sono i veri ed unici volani dell'integrazione sociale tra popoli di culture e storie diverse. . Il Segretario Dr. Andrea Monteleone