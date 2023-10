I dirigenti del sindacato generale scuola incontreranno il ministro dell’Istruzione Valditara

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La segreteria del Ministro dell’Istruzione e Merito ha fatto sapere che a breve incontrerà i rappresentanti del SGS, sindacato scuola. E’una agenda fittissima quella che porteremo al MIUR dice Francesco Puliafito segretario provinciale SGS scuola di Messina. Discuteremo delle risorse finanziarie utili alla contrattualizzazione del personale ATA. SGS parlerà delle assegnazioni di un’unità aggiuntiva di personale ATA (collaboratori scolastici o assistenti amministrativi e tecnici) che a nostro avviso non bastano per raggiungere gli obiettivi dice Giovanni Oliva segretario provinciale SGS Scuola Trapani. Considerate le criticità emerse, secondo i nostri calcoli, non basteranno 335 assistenti amministrativi e 1473 collaboratori scolastici afferma Francesco Napoli segretario SGS Scuola di Castelvetrano. SGS chiederà al Ministro,di attivare un organico aggiuntivo per le esigenze connesse all’attuazione del PNRR. Solo così si potrà portare a termine progetti importanti ed innovativi per le scuole del Sud ed in particolare per la terra di Sicilia, dove c’è un elevatissimo tasso di abbandono scolastico, dove 56 persone su 100 non vanno oltre la terza media.Questi sono i temi e le criticità che porteremo all’attenzione del Ministro Valditara conclude Mucci della segreteria nazionale SGS.