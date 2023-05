Istituto comprensivo Francesco di Riso di Isola delle Femmine, ottenuto grande riconoscimento a livello europeo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Istituto comprensivo Francesco di Riso di isola delle Femmine ha ricevuto, per l’anno scolastico 2022-2023 un grande riconoscimento a livello Europeo essendo stata inserita nel circuito “ European Blue School “ ed entrando a far parte delle, al momento poche scuole d’Europa supportate dalla EMSEA European Marine Science Educators Association. Once upon a time… the sea. The story continues , è il titolo del progetto che vuole proseguire l’azione educativa iniziata con il progetto Erasmus Once upon a time the sea che ha visto protagonisti alunni e docenti tra il 2018 e il 2021. Mare che sempre di più mette in evidenza le proprie sofferenze, inquinamento, incuria, overfishing , proprio queste tematiche hanno spinto i docenti dell’Istituto ad inserire “il mare “ nella programmazione scolastica creando percorsi interdisciplinari. Isola delle femmine localizzata dentro una riserva marina, necessita di un’attenzione particolare e di un un percorso educativo-didattico che miri a far percepire ai ragazzi l'importanza dell'ecosistema marino, ad approfondire la conoscenza del mare e delle sue ricchezze, a promuovere comportamenti positivi nei confronti dell'ambiente e nell'uso delle risorse e a non dimenticare che il mare è parte della storia e dell’economia del paese.

Visite guidate , collaborazioni con esperti , collaborazioni con associazioni locali , attività di laboratorio supportate da docenti dell’Università agli studi di Palermo dipartimento della scienza e della terra, momenti di confronto e percorsi creativi sono alcune delle attività alle quali i ragazzi hanno partecipato durante l’anno scolastico, che si concluderà con la pulizia della spiaggia in occasione del WORLD OCEAN DAY .Coinvolgente l’ incontro con Sergio Davì che ha stupito i ragazzi raccontando le difficoltà e le soddisfazione nel solcare gli oceani tra Palermo Los Angeles in gommone , portando una testimonianza diretta dello stato di salute dei mari . Il progetto con le sue finalità è ormai inserito nel percorso formativo della scuola è ormai un punto fermo nella programmazione annuale , coinvolge alunni e docenti promuovendo anche scambi culturali con altri paesi . Questa grande attenzione, sensibilizzazione realizzazioni di attività sono state trainanti per il grande riconoscimento ricevuto.