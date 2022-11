Covid, addio all'hub vaccinale in Fiera ma c'è una nuova sede: è l'istituto Castelnuovo

Addio all'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo. Ma c'è già una nuova struttura destinata ad accogliere i sanitari per le inoculazioni anti-Covid a Palermo: si tratta dell'Istituto Principe di Castelnuovo, ente vigilato dall'assessorato regionale della Famiglia, politiche sociali e lavoro. I locali sono stati individuati nel corso di un incontro tra l'assessore alla Famiglia, Nuccia Albano, e il commissario per l'emergenza Covid, Renato Costa, delegato dall'assessore alla Salute, Giovanna Volo.

I padiglioni della Fiera del Mediterraneo verranno liberati nelle prossime settimane e così si è presentato il problema del reperimento di un luogo idoneo per ospitare le vaccinazioni. Scelta ricaduta sull'Istituto di viale del Fante 66. "Stiamo avviando tutti gli iter necessari per attivare con urgenza la nuova struttura", affermano Albano e Volo.

"Un’ottima notizia per la sanità siciliana e per i palermitani", dichiara Domenico Bonanno, capogruppo della Dc in Consiglio comunale. "Adesso - aggiunge Bonanno - occorrerà avviare nel più breve tempo possibile l'iter per attivare la nuova struttura con urgenza. Si tratta di un significativo risultato che alimenta la speranza e le aspettative per la stabilizzazione dei precari. Il prossimo passo sarà, infatti, dare una certezza occupazionale a chi in questi anni è stato in prima linea nella lotta al Covid".