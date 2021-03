Fiera, somministrati oltre settemila vaccini: realizzato collegamento a rete elettrica

Anziani in attesa del vaccino - foto archivio

Sono complessivamente 7.862 i vaccini somministrati in 6 giorni nel nuovo Hub provinciale della Fiera del Mediterraneo. Nella struttura, inaugurata mercoledì scorso dal presidente della Regione, Nello Musumeci, lavorano - sette giorni su sette dalle ore 8 alle 20 - 150 persone tra sanitari, amministrativi, operatori della Protezione civile regionale e del volontariato.

Delle 7.862 vaccinazioni effettuate, 7.496 riguardano prime dosi e 366 seconde, mentre le tipologie di siero sono suddivise tra: 4.123 di Astrazeneca, 3.710 Pfizer-Biontech e 29 di Moderna. "Intanto da questa mattina - si legge in una nota dell'Asp - così come aveva assicurato il commissario per l’emergenza Covid a Palermo, Renato Costa, è stato definitivamente risolto il problema dell’erogazione dell’energia elettrica. E’ stato realizzato un collegamento alla rete che consente di avere la continuità del servizio, senza più ricorrere a gruppi elettrogeni".

Gallery