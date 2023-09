VIDEO | Stop alla fuga di cervelli, nasce un hub per dare lavoro a studenti e neolaureati in Ingegneria

Mattia ha 22 anni, deve ancora concludere la magistrale ma è stato già assunto. Samuele, dopo aver vissuto per due anni in Lombardia, è riuscito a tornare nella sua terra grazie all'occasione offerta da Smartengineering. Allo Steri presentato il progetto siglato con Unipa

Stop alla fuga di cervelli, nasce un hub per dare lavoro a studenti e neolaureati in Ingegneria e materie Stem. E' la "ricetta" dell'Università palermitana per contrastare l'abbandono forzato di molti giovani spesso costretti a emigrare in altre città alla ricerca di un futuro migliore. L'Ateneo ha presentato il progetto Chs – Sicily (Competence Hub Stem), sviluppato con Smartengineering, azienda di ingegneria industriale meccanica e meccatronica in continua crescita - con 12 sedi in Italia e 4 estere - per creare e sviluppare in Sicilia e a Palermo la più importante community di competenze Stem (Science, Technology, Engineering e Mathematics) e ingegneristiche in ambito industriale del bacino del Mediterraneo. Un hub pensato per accogliere, formare e inserire nel mondo del lavoro i neolaureati.

La community Stem sarà dotata di spazi operativi importanti, dedicati allo svolgimento di servizi di consulenza ingegneristica di alto livello e progettazione verso le imprese richiedenti del settore. L’accordo siglato dal rettore Massimo Midiri, e dalla presidente di Smartengineering, Lia Grandi, ha lo scopo di realizzare una serie di attività in materia di alta formazione, inserimento e riqualificazione professionale, ricerca e sperimentazione.

La percentuale dei dipendenti provenienti da Unipa attualmente in organico nelle sedi di Smartengineering distribuite sul territorio nazionale ammonta al 20,4% del numero complessivo di dipendenti. Tra queste, il 19,4%, con età compresa tra i 27 e i 40 anni, ricopre il ruolo di project leader; il 12,9%, con età compresa tra i 27 e i 29 anni, ricopre il ruolo di project manager; il 6,5%, con età compresa tra 30 e 31 anni, ricopre il ruolo di responsabile business Unit. Da UniPa provengono anche i 2/3 dei tutor ambientali presenti in azienda.

"Il nostro Ateneo è centro nevralgico del Mediterraneo – dichiara Massimo Midiri – Il collegamento con il mondo del lavoro è una delle azioni che abbiamo deciso di potenziare, mettendo in atto un netto cambio di passo sin dall’inizio del mandato rettorale, puntando a intercettare le esigenze di professioni e competenze delle imprese conciliandole con le aspirazioni dei nostri laureati che vogliono continuare il percorso di vita in Sicilia. Con questo progetto poniamo le basi per fare della Sicilia e di Palermo un Competence Hub Stemdell’innovazione tecnologica e della formazione specialistica. L’obiettivo primario condiviso è garantire opportunità di lavoro qualificato ai nostri neolaureati evitando, così, l’esodo di figure ingegneristiche altamente qualificate verso distretti industriali dotati tradizionalmente di maggiori opportunità professionali".

"Chs – Sicily si colloca con autorevolezza all’interno di una rinnovata stagione di politiche integrate università-territorio e, pertanto, concorre allo sviluppo di Palermo e della sua area metropolitana e all’incremento della sua reputazione nel campo della ricerca applicata – commenta l’Assessore all’Urbanistica e relativa Pianificazione Strategia del Comune di Palermo, Maurizio Carta – Il progetto, infatti, stimolerà anche altre iniziative analoghe che potranno fare di Palermo, prioritariamente attraverso la sua Università, un’attrattiva piattaforma dell’innovazione e un punto di riferimento strategico per il bacino del Mediterraneo".

«Il nostro gruppo industriale – dichiara la presidente di Smartengineering, Lia Grandi – punta fortemente sulle potenzialità progettuali, tecnologiche e di ricerca e sulle eccellenze dei docenti e dei neolaureati dell’Ateneo di Palermo, nella convinzione che la Sicilia possa essere identificata quale territorio di eccellenza su cui poter investire e come centro di riferimento per la fornitura di servizi STEM e ingegneristici, sia per il mondo industriale attuale sia, data la collocazione geografica strategica, per quello emergente in tutto il bacino del Mediterraneo".

"L’età media dei nostri dipendenti è di 31 anni – spiega la direttrice Hr e Academy di Smartengineering Caterina Caracausi – Tra essi, le donne rappresentano l’11% del totale delle risorse. Attualmente il 66,4% delle nostre risorse si trasferisce dalla propria regione d’origine a quelle in cui sono presenti le sedi aziendali. Per sostenere tali risorse in un passaggio così delicato, l’azienda mette a disposizione gratuitamente per tutta la durata del periodo formativo alloggi o foresterie aziendali. L'azienda supporta la crescita personale e professionale di tutti i dipendenti, predisponendo un percorso di valutazione delle performance metodico e strutturato, specifico per ogni ruolo, che tiene in considerazione sia obiettivi tecnici che competenze trasversali".

Smartengineering integra politiche di talent retention e work life balance, permettendo un’elevata flessibilità organizzativa, calibrata in base alle particolari esigenze di ciascun dipendente: le risorse possono lavorare da casa e, in via temporanea, anche da altre sedi aziendali disponibili o in altro luogo rispondente alle proprie necessità personali. In seguito all’apertura, nel corrente anno, delle sedi di Palermo, Napoli e Roma, possono fare domanda di trasferimento per spostarsi in una qualunque delle città in cui sono presenti le sedi aziendali.