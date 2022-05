Hi-Globe: coniugare l’insegnamento dell’inglese con l’educazione globale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Cos'è l'Educazione Globale (GE)? È un approccio che rispecchia il nostro mondo ormai sempre più connesso e globalizzato. Essa incoraggia nuovi modi di pensare e permette alle persone di sviluppare le conoscenze, le abilità, i valori e le attitudini necessarie per assicurare un mondo giusto e sostenibile in cui ognuno ha il diritto di realizzare il proprio potenziale. Tra i suoi temi principali, l'educazione globale comprende l'Educazione allo Sviluppo, l'Educazione ai Diritti Umani, l'Educazione alla Sostenibilità, l'Educazione alla Pace e alla Prevenzione dei Conflitti, l'Educazione Interculturale, e rappresenta la dimensione globale dell'Educazione alla Cittadinanza (Global Education Guidelines, 2008).

Il progetto HI-GLOBE si propone di aumentaíe il potenziale dell’apprendimento della lingua Inglese per scopi dell’Educazione Globale. Il progetto, finanziato dal fondo Erasmus+ dell’Unione Euíopea, è realizzato da partner Internazionali provenienti da 6 paesi diversi, tra cui l’Italia rappresentata dal dipartimento di progettazione Europea di Promimpresa e PRISM (Promozione Internazionale Sicilia-Mondo), entrambe situate sul territorio Palermitano.

Promimpresa è un’azienda benefit presente sul territorio da oltre 15 anni con la missione di sostenere e assistere le imprese e le persone nei loro percorsi di sviluppo delle competenze, valorizzazione dello sviluppo dello spirito imprenditoriale e rafforzamento dell'inclusione socio-economica delle persone vulnerabili. Tramite la cooperazione dei partner coinvolti, sono stati creati 2 moduli nei livelli A1-A2 e B1-2, ciascuno contenente 8 unità. Tutti i materiali sono gratuitamente accessibili sulla piattafoíma HI-GLOBE sviluppata ad hoc e contenente i moduli di apprendimento, fruibili sia peí gli studenti che per gli educatori. Se sei interessato a seguire il progetto visita la pagina https://hi-globe.eu/hi-globe-e-learning/ Per informazioni aggiuntive, inviate una mail: euprojects@píomimpíesa.it o visitate il sito www.promimpresa.it/euprojects HI- GLOBE: Highlighting the Potential of English Language Learning for Global Education Purposes (Ref. n. 2019 -1-ľR01-KA204-077591)