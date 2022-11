Disagi per gli abbonati ai monopattini Helbiz: "Prima centinaia di mezzi, ora soltanto una trentina"

Prima l'improvvisa scomparsa dei mezzi della Tier, poi la decisione di Bit Mobillity di tagliare alcune zone della città per i troppi furti e danneggiamenti e adesso la progressiva diminuzione dei due ruote della Helbiz. Continuano i disagi per chi utilizza i monopattini per muoversi agevolmente nel traffico palermitano.

"Da diversi giorni - scrive Giulio Nuccio a PalermoToday - la Helbiz non cura più i monopattini a Palermo. Prima aveva una flotta di centinaia di monopattini, adesso sono solo una trentina e sono per lo più scarichi e abbandonati in giro per la città. Inizialmente li sistemavano in punti cruciali pronti per l'utilizzo: stazione Notarbartolo, piazza Diodoro Siculo, Politeama".

Da una verifica con l'app di Helbiz, alle 18:11 di oggi erano 20 i monopattini disponibili in città, ovvero quelli non in uso in quel momento, di cui nessuno nella zona fra l'Addaura e Mondello, come visibile dalla foto sotto.

Nuccio ha sottoscritto un abbonamento mensile con la Helbiz e racconta le difficoltà avute di recente per fruire dei mezzi a due ruote: "Mi ritrovo da 4 giorni senza poterli utilizzare. Ho contattato inutilmente il supporto Helbiz ricevendo per risposta scuse e coupon, ma non posso usarli. Cosa sta succedendo?".

Helbiz fa sapere che non è in atto alcun ridimensionamento del servizio: "Si sta effettuando una manutenzione straordinaria di controllo di tutti i veicoli. Si tratta di una procedura standard che viene seguita in determinate città con flotte che sono state tanto utilizzate durante la stagione estiva. La flotta completa, che si compone di 500 monopattini, verrà ripristinata gradualmente all'inizio della prossima settimana".