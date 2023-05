Hashish nascosto in un pacco di pannolini, scende dall'aliscafo e viene arrestato

Nasconde l'hashish dentro un pacco di pannolini ma viene scoperto e arrestato. A finire nei guai è stato un 29enne che era appena sbarcato a Ustica dall’aliscafo proveniente da Palermo. A inchiodarlo sono stati i controlli dei carabinieri del comando provinciale nell'ambito dei servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della stazione di Ustica hanno arrestato il giovane - volto già noto alle forze dell’ordine - per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un controllo effettuato al porto il 29enne è stato trovato in possesso di tre panetti di hashish dal peso complessivo di 290 grammi "che erano stati abilmente nascosti - dicono dal comando dell'Arma - all’interno di un pacco di pannolini per bambini. Inoltre è stata scovata un'altra dose di hashish all’interno di una scarpa".

La successiva perquisizione effettuata nell’abitazione dell’uomo ha permesso ai carabinieri di trovare anche un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. La droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto del 29enne, disponendo a suo carico l’obbligo di dimora nell’isola.