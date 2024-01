Guida ai vini di Sicilia 2024: la presentazione all’hotel San Paolo Palace

Oltre 170 aziende recensite, 32 vini premiati con le “Quattro Viti”, di cui sei riconosciuti come “Gemme”. Sono questi i grandi numeri che verranno snocciolati sabato 27 gennaio prossimo dalle 10 alle 22 durante la presentazione della nuova edizione della Guida ai Vini di Sicilia 2024 all’hotel San Paolo Palace. Un’edizione imperdibile che testimonierà ai suoi lettori impegno, professionalità, competenza e abnegazione profusi dai sommelier di Ais Sicilia attraverso le ricche pagine del prezioso strumento qual è la Guida.

Il consiglio direttivo al completo accoglierà le massime autorità regionali, oltre al presidente Ais Italia, Sandro Camilli, al vicepresidente, Marco Aldegheri, e a tutti gli appassionati del mondo del vino che converranno da ogni parte dell’isola per partecipare all’importante rassegna sull’enologia siciliana, che aprirà ufficialmente il nuovo anno di grandi eventi firmati Ais Sicilia.

"Sarà una giornata ricca di eventi e di importanti momenti per la nostra associazione – dice Francesco Baldacchino, presidente regionale di Ais Sicilia, in vista del primo evento della stagione. Siamo molto orgogliosi dei numeri sempre in crescita, della quantità e della qualità dei vini recensiti, ma soprattutto molto orgogliosi della squadra di degustatori che da pochissimo s’è arricchita di nuove e preparate risorse". Il programma di Guida ai Vini di Sicilia 2024, assortito e interessante, inizierà con l’apertura al pubblico dei banchi d’assaggio già alle 10 e si protrarrà fino a chiusura. Subito dopo l’inaugurazione, avrà luogo un talk show dedicato alla Next Generation a cui seguirà una masterclass dedicata, condotta da due generazioni di sommelier Ais Sicilia a confronto, quali il referente per la Guida, Orazio Di Maria, e l’ultimo “Miglior sommelier di Sicilia”, figlio di Orazio, Claudio Di Maria.

Il momento clou della manifestazione si concentrerà su “Esperiente di Vitae in Sicilia”, che vedrà la consegna degli attestati delle “Quattro Viti” alle aziende siciliane premiate. Proseguiranno altre quattro masterclass di rilievo, dalle due verticali di “Don Antonio” dell’azienda Morgante e di “Caro Maestro” dell’azienda Fina, fino a due interessanti degustazioni comparative come quelle di “Carricante e Catarratto da Oriente a Occidente” e un excursus dedicato ai “Grandi vitigni minori”.

Guida ai Vini di Sicilia 2024 sarà un viaggio a tutto tondo nel cuore dell’enologia e della sommelierie siciliana. Ben dodici ore di intrattenimento culturale fino alla chiusura dei banchi d’assaggio e dell’evento prevista intorno alle 22. Maggiori informazioni per partecipare alla presentazione della Guida ai Vini di Sicilia 2024 saranno sul sito www.aissicilia.com sul quale sarà anche possibile prenotarsi ed acquistare i singoli ticket per le masterclass.