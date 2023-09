Guida consapevole e prevenzione degli incidenti, gli studenti del Rutelli di Palermo a lezione di sicurezza stradale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Giovani alla guida ed educazione stradale: obiettivo sicurezza e ruolo della prevenzione”: è il titolo dell’incontro che si terrà venerdì 22 settembre negli spazi dell’Istituto Superiore Statale “Mario Rutelli”, in piazzale Giangiacomo Montalto 3 a Palermo a partire dalle 9:30. L’iniziativa, a cura di Altroconsumo, è realizzata in collaborazione con l’Istituto e con l’associazione “Emanuele Teresi Onlus”, impegnata a sensibilizzare gli studenti in materia di sicurezza stradale, promuovendo una guida maggiormente responsabile con la collaborazione delle istituzioni preposte. Un tema che Altroconsumo ha scelto di affrontare attraverso il confronto con le scuole, dialogando con i più giovani all’insegna di un preciso obiettivo: diffondere il concetto di guida consapevole e ridurre il rischio di sinistri che, sempre più spesso, vedono coinvolti proprio i ragazzi. Prevenzione ed educazione, infatti, sono due fattori di primaria importanza per rendere la strada un ambiente sempre più sicuro. I lavori, moderati dalla giornalista Marianna La Barbera, si apriranno con i saluti del dirigente scolastico Giovanna Ferrari e proseguiranno con i contributi dei relatori: Riccardo Di Grusa, rappresentante di Altroconsumo in Sicilia, il segretario generale di Altroconsumo Marino Melissano e il vice presidente dell’associazione “Emanuele Teresi onlus” Giovanni Teresi, il vice Commissario Luigi Martusciello, responsabile della sicurezza stradale della Polstrada di Palermo e Alessandro Aricò, assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Siciliana.