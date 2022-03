VIDEO | Fiaccole e bandiere della pace contro la guerra in Ucraina, l'urlo dell'arcivescovo Lorefice: "Cessate il fuoco"

Palermo è scesa in strada prima con una manifestazione in piazza Pretoria, poi con una veglia sul sagrato della Cattedrale. In piazza sindacati, politici, associazioni e tantissimi cittadini che hanno voluto esserci per solidarietà. Il sindaco Orlando: "Assurda l'aggressione militare da parte della Russia. Pronti ad accogliere i profughi". C'è anche il presidente del Palermo calcio, Mirri: "La soluzione non è escludere i calciatori russi"