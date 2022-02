Guerra in Ucraina, a Palazzo delle Aquile esposta bandiera della pace

Palermo si mobilita per la pace e la libertà. Sul balcone di Palazzo delle Aquile, in altre sedi comunali e a Palazzo Comitini, stamattina è stata esposta la bandiera con i colori dell'arcobaleno e stasera davanti al Teatro Massimo è in proramma una veglia per l'Ucraina, Paese attaccato in queste ore dalla Russia.

L'iniziativa nella sede del Comune è stata fortemente voluta dal sindaco Leoluca Orlando, d'intesa con la Consulta della pace. Un invito al dialogo contro ogni violenza. Già nei giorni scorsi il primo cittadino aveva inviato una lettera di sostegno al primo cittadino di Mariupol, città che si trova vicino al confine russo sulla linea del fronte della crisi Ucraina-Russia. "Da Palermo - ha detto Orlando - parte un forte richiamo al valore della pace, del dialogo tra i popoli, contro ogni forma di conflitto e di violenza. Un'iniziativa che condanna l'aggressione militare da parte della Russia che costituisce un attacco gravissimo al cuore di tutta l'Europa. In questo momento di grande tensione e preoccupazione esprimo la mia vicinanza e solidarietà a tutti gli ucraini che vivono in città".

La veglia in piazza Verdi, invece, è fissata per le 19 ed è stata organizzata dall'associazione Festival delle letterature migranti per la casa delle letterature di Palermo. Alla manifestazione parteciperà anche il sindaco Leoluca Orlando. "Facciamo appello ai liberi per la libertà, alle persone e alle associazioni che oggi - scrive sui social l'associazione - sono solidali col popolo ucraino, con le donne e gli uomini minacciati dalla guerra e dalla follia totalitaria. I venti di guerra devono indurci a manifestare, ad esser presenti, a ricordare cosa accadde nel 1939 in Europa - ancora il messaggio -. Pace subito".

Sempre oggi, alle 14, durante l’uscita di scuola vela organizzata dalla Lega navale italiana Sezione di Palermo, le imbarcazioni isseranno, in segno di solidarietà con l’Ucraina e in sostegno della pace nel mondo, un nastro con i colori della bandiera nazionale Ucraina e bandiere di pace, con lo scopo di rappresentare ideali di pace universali per questa nostra esistenza martoriata da inutili guerre economiche. Prima di mollare gli ormeggi tutti i giovanissimi partecipanti osserveranno un minuto di silenzio e di raccoglimento.