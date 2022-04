"Fuori la guerra dalla storia": presidio per la pace ogni domenica alla Statua

Fuori la guerra dalla storia. Un presidio di pace ed un appello sottoscritto da associazioni, organizzazioni, cittadine e cittadini. Per dare una risposta disarmata (e disarmante) al conflitto in atto in Ucraina, ogni domenica mattina dalle 11 alle 13 alla Statua della Libertà (piazza Vittorio Veneto) a Palermo, il monumento dedicato ai caduti della Prima guerra mondiale.

La manifestazione si terrà tutte le domeniche fino a quando non finirà la follia delle armi, fino a quando i potenti dell’Occidente non si siederanno ad un tavolo per discutere con i potenti della Russia del cessate il fuoco e avviare concreti negoziati di pace.

"Noi donne vogliamo cancellare l’idea stessa di guerra, anacronismo distruttivo che contraddice ogni concezione di progresso e umanità . Vogliamo trasformare l’ordine della forza e del dominio, che genera guerra e morte, nell’ordine dell’amore e della cura che genera vita." - si legge nell'appello. Il primo appuntamento è domenica 3 aprile.