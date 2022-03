Il cuore dei palermitani: "Già 180 famiglie hanno dato disponibilità ad accogliere chi fugge dalla guerra in Ucraina"

"Da quando l'assessorato alla Cittadinanza solidale del Comune di Palermo ha istituito la mail dedicata aiutiucraina@comune.palermo.it per far fronte all'emergenza profughi provenienti dall'Ucraina - il 28 febbraio scorso - sono pervenute circa 15 segnalazioni di richiesta di aiuto per ricongiungimento familiare o segnalazioni di persone in difficoltà nel tentativo disperato di raggiungere il confine e trovare via di scampo". Lo scrive in una nota l'assessore alla Cittadinanza solidale del Comune di Palermo, Cinzia Mantegna.

Si tratta di donne o giovani rifugiati in ricoveri, non in grado di mettersi in viaggio. "Questi casi sono stati opportunamente segnalati alla Prefettura e alla Croce rossa per un tempestivo raccordo - spiega l'assessore -. Per quanto riguarda Palermo stiamo provando a gestire questa fase di emergenza con attento ascolto ai bisogni di chi fugge dalla guerra, rispettando le richieste di aiuto, connettendole con la rete di solidarietà manifestata da cittadini e famiglie. Le disponibilità di famiglie palermitane ad accogliere nelle proprie case o sostenere la spesa per l'alloggio sono alla data di oggi circa 180, anche se si stima che le 600 persone con cittadinanza ucraina che vivono in città ospiteranno almeno 4/5 persone: ad oggi, infatti, sono numerosi i nuclei familiari arrivati informalmente, in gran parte mamme e bambini, per ricongiungersi alle famiglie o a connazionali".

Secondo le direttive ministeriali, inoltre, si è costituita una cabina di regia coordinata dal Comune di Palermo e dalla Prefettura. Alla riunione hanno partecipato la Questura-Ufficio Immigrazione, l'Asp, il Commissario Covid, l'Università, Caritas e Croce rossa, Unchr ed enti del Terzo settore che ieri mattina hanno partecipato alla riunione convocata dal Prefetto. Cinzia Mantegna conclude così: "Si sta realizzando un protocollo operativo con il Commissario Costa per garantire all'arrivo in aeroporto il rispetto del protocollo sanitario previsto dalle normative".

Intanto si moltiplicano le iniziative a favore del popolo ucraino. Tra queste c'è quella dell'artista Nicola Giosuè che ha pensato a un "Minivan della Solidarietà". Oltre ai vari beni di prima necessità (medicine, alimenti a lunga scadenza, abbigliamento) Giosuè riferisce di aver ricevuto anche un lettino usato pochissimo che un bimbo di 9 anni, di nome Francesco, ha voluto donare assieme ad altre cose utilissime (depuratore d'acqua, sterilizzanti eccetera) e ad un disegno: "Francesco era molto legato al suo lettino perché un regalo del nonno materno che non c'è più, nonostante tutto è stato altruista ed ha pensato ai bimbi che fuggono dalla guerra e hanno necessità. Per me è un'esperienza indimenticabile", ha detto l'artista con le lacrime agli occhi.

Oggi Nicola Giosuè è stato ricevuto dalla presidente della rappresentanza ucraina in Italia, Viktoriya Prokopovych che lo ha ringraziato per la solidarietà che ha seguito in prima persona. L'artista Giosuè è andato porta a porta a ritirare le donazioni, caricandole sul minivan della sua omonima azienda, la "Giosuè Transfer NcC-Vip in Sicily", e consegnando direttamente a Viktoriya Prokopovych.