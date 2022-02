VIDEO | La guerra in Ucraina e le due facce di Palermo: le bandiere della pace sfilano tra gli aperitivi del venerdì sera

In piazza ci sono per lo più attivisti dei centri sociali, associazioni, sindacati e collettivi di sinistra. Si sono mossi in corteo tra le strade della movida. Qualcuno, dai tavoli, alza la testa sorpreso, qualcun altro li riprende con lo smartphone, i più continuano a bere e mangiare indisturbati. "Unitevi a noi, rompete la vostra tranquillità e prendete posizione. Sabotiamo la guerra"