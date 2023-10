VIDEO | Guerra in Israele, i consiglieri d'opposizione espongono la bandiera della Palestina al Comune: "Basta rimpalli"

A una settimana dalla consegna del vessillo al presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo, come annunciato, Mariangela Di Gangi e Antonino Randazzo hanno deciso di non aspettare ancora una conferma dal sindaco. "Non vogliamo attendere oltre. Mentre ci trinceriamo dietro le procedure, c'è gente che muore"