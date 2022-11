VIDEO | Guasto idrico, alunni trasferiti in un'altra scuola: i genitori non li fanno entrare in classe per protesta

Trasloco dal plesso Turrisi Colonna al Benedetto D'Acquisto per gli studenti dell'istituto Rita Atria. Da un mese gli allievi non potevano utilizzare a pieno i servizi igienici. Nei locali di largo Cavalieri di Malta i bambini - che facevano tempo prolungato - resteranno in classe solo 4 ore. Ma solo quelli di elementari e medie perché non ci sarebbero gli spazi adatti per l'asilo. Zacco: "Il Comune ha già acquistato i pezzi, lavori a breve"