Condizionatori guasti da una settimana alla sesta circoscrizione, uffici chiusi alle 11 e dipendenti a casa

Il gran caldo ha trasformato in una serra gli uffici della delegazione comunale di via Monte San Calogero, nella zona di San Lorenzo, costringendo per una settimana l'Amministrazione a mandare a casa i lavoratori dopo appena tre ore di lavoro. "Tutto per un guasto all'impianto di condizionamento che non è stato ancora riparato, per questo i dipendenti hanno dovuto chiudere prima", dice il consigliere della sesta circoscrizione Giacomo Cuticchio secondo cui quanto successo potrebbe anche "rappresentare un danno erariale per le casse del Comune". Il problema però, assicura l'assessore Dario Falzone con la delega al Decentramento e rapporti con le circoscrizioni con relative manutenzioni, sarà presto risolto.

Il consigliere della sesta circoscrizione parla di "condizioni di lavoro precarie e orari ridotti. Il blocco del sistema di condizionamento - ricostruisce - ha creato un ambiente insopportabile, con temperature superiori ai 35° nelle stanze degli operatori e nelle sale d'attesa. Da oltre una settimana i dipendenti sono costretti a chiudere gli uffici alle 11 causando disagi e disservizi a chi cerca assistenza. E' incredibile pensare che un guasto, un intervento da circa 950 euro, abbia comportato così gravi conseguenze, con 50 dipendenti costretti a lasciare il lavoro tre ore prima del previsto. Questa situazione provoca malessere al personale e ai cittadini che hanno diritto di lavorare o ricevere servizi in ambienti confortevoli".

A circa una settimana dalla segnalazione del problema è arrivata la risposta tanto attesa. "Proprio oggi - spiega a PalermoToday l'assessore Falzone (foto in basso) - abbiamo ricevuto notizia dalla ragioneria comunale che è stata approvata la richiesta di finanziamento dell'intervento da affidare ad Amg. Ho parlato poco fa con il dirigente per inoltrare la comunicazione e dunque a breve potremo procedre con il preventivo che era stato già fatto. Mi auguro che già nei prossimi giorni il guasto venga riparato".