Pagliarelli, caldaia guasta alla scuola materna Mancini: bimbi al freddo

Bimbi al freddo alla scuola materna Giuseppe Mancini. I termosifoni del'istituto, che si trova in piazza Pagliarelli, sono spenti a causa di un guasto alla caldaia. A denunciare i disagi per i piccoli sono i genitori. "I nostri figli - racconta a PalermoToday il papà di un bimbo di cinque anni - soffrono il gelo e non vogliono più entrare in classe. Abbiamo fatto tanti solleciti alla dirigenza scolastica affinchè chi di dovere intervenga per risolvere il problema ma non sono serviti a niente".

L'istituto è molto grande, si estende per oltre 300 metri quadrati. Riscaldare l'ambiente quindi non è facile. "Per tamponare - continua il papà - volevamo portare qualche stufa ma non ci è stato concesso". Dalla scuola replicano: "Abbiamo fatto quello che dovevamo: il guasto è stato segnalato al Comune".