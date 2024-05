San Lorenzo, ascensori guasti alla stazione ferroviaria da oltre un mese: "Difficile trovare i ricambi"

Due ascensori alla stazione San Lorenzo Colli fermi per un guasto e per la difficoltà di approvvigionamento dei ricambi. Da oltre un mese i viaggiatori che si affidano al trasporto pubblico hanno dovuto fare i conti con l'avaria dell'impianto di sollevamento che è diventato, soprattutto per chi si muove in sedia a rotelle, una vera e propria barriera architettonica. A segnalarlo alla società è stato, fra gli altri, un pendolare che ha scritto una lettera di reclamo: "Come già saprete da più di due mesi entrambi gli ascensori sono fuori servizio".

Nella lettera il viaggiatore ha ricordato alla società quanto possa risultare difficile per alcuni arrivare all'uscita: "La stazione si trova ad un livello più basso rispetto al piano stradale e per raggiungerlo è necessario 'arrampicarsi' su una ripida scalinata composta da una cinquantina di gradini. Come si può ben comprendere, si tratta di una barriera architettonica che rappresenta un ostacolo notevole, se non insormontabile, per persone con difficoltà di deambulazione, anziani, per chi usa bici e monopattini, per le persone con bagagli pesanti, con i bambini nel passeggino e donne in gravidanza".

A conclusione della missiva il pendolare ha sottolineato "l'intollerabile lunghezza dei tempi di ripristino del servizio" confidando comunque in una rapida risoluzione del problema, che secondo il viaggiatore, si trascinerebbe dai primi di marzo. "I due ascensori - fanno sapere da Rfi - sono fermi dal 30 marzo e dal primo aprile. Nei giorni precedenti, infatti, si era verificato il blocco delle porte, per cui si è reso necessario fermarli per una verifica approfondita dei sistemi di sicurezza. Questa analisi ha comportato la sostituzione del gruppo valvole per entrambi gli ascensori. L'approvvigionamento di queste valvole si è rivelato abbastanza difficile, ma nel giro di una decina di giorni è previsto il rientro in servizio di entrambi gli ascensori, subordinato al parere dell'Ustif, che nei prossimi giorni effettuerà la relativa visita tecnica".